Євро-2024: визначилися фінальні пари плей-офф кваліфікації – відомий суперник України
Шість команд претендують на останні три путівки, щоб поїхати на чемпіонат Європи в Німеччині.
За підсумками півфінальних матчів плей-офф кваліфікації визначилися шість збірних, які зіграють у трьох фіналах відбору. Серед них – Україна, яка зустрінеться з Ісландією.
Україна перемогла Боснію та прорвалася у фінал плей-офф за Євро-2024 – Яремчук зробив гол+пас на останніх хвилинах
Шлях А: Уельс – Польща (у Кардіффі)
Шлях В: Україна – Ісландія (у Вроцлаві)
Шлях С: Грузія – Греція (у Тбілісі)
Фінальні матчі відбудуться у вівторок, 26 березня.
Україна у випадку проходу Ісландії потрапить у групу Е на Євро-2024 до Бельгії, Словаччини та Румунії. Переможець шляху А вийде в групу D, а найкраща збірна шляху С опиниться у квартеті F.
Збірна України вже 4 рази зустрічалася з ісландцями – двічі у кваліфікації на Євро-2000 і двічі у відборі на ЧС-2018. У кожної команди по одній перемозі + дві нічиї.