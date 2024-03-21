Шість команд претендують на останні три путівки, щоб поїхати на чемпіонат Європи в Німеччині.

За підсумками півфінальних матчів плей-офф кваліфікації визначилися шість збірних, які зіграють у трьох фіналах відбору. Серед них – Україна, яка зустрінеться з Ісландією.

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Шлях А: Уельс – Польща (у Кардіффі)

Шлях В: Україна – Ісландія (у Вроцлаві)

Шлях С: Грузія – Греція (у Тбілісі)

Фінальні матчі відбудуться у вівторок, 26 березня.

Україна у випадку проходу Ісландії потрапить у групу Е на Євро-2024 до Бельгії, Словаччини та Румунії. Переможець шляху А вийде в групу D, а найкраща збірна шляху С опиниться у квартеті F.

Збірна України вже 4 рази зустрічалася з ісландцями – двічі у кваліфікації на Євро-2000 і двічі у відборі на ЧС-2018. У кожної команди по одній перемозі + дві нічиї.