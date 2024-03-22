Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився емоціями після перемоги над Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024.

"Чому моментів не було майже до кінця гри? Тому що ми грали проти дуже сильного суперника. Він грав удома у три центральні захисники. Ми намагалися виходити з оборони в атаку, але не було наступного кроку. Було дуже важко зламувати цю оборону.

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Гру з двома форвардами можна назвати ходом у ва-банк? Мабуть. Якщо ми програємо, потрібно посилювати атаку. Також важливо було зберегти структуру в обороні. Ті, хто вийшли на заміну, додали темпу у грі. Заслужили на цю перемогу.

Гра Бражка? Він виконав ті завдання, які він мав. Бражко провів дуже добрий матч. У нього велике майбутнє у збірній та клубі", – поділився Ребров у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, збірна України у вольовому стилі здолала Боснію і Герцеговину (2:1). Героєм зустрічі став Роман Яремчук, який забив та відзначився результативною передачею.

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