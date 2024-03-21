Сакартвело пройшла першого суперника на шляху до чемпіонату Європи. Звіт про перемогу над Люксембургом читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація. Шлях С

Грузія – Люксембург – 2:0

Голи: Зівзівадзе, 41, 64

Вилучення: Шано, 58 (Л)

Плей-офф Ліги націй дарує шанс скромним командам вийти на Євро. Через шлях С спробували прорватися Сакартвело та Люксембург. Грузини грали вдома, але без головної зірки – Кварацхелія пропустив матч внаслідок дискваліфікації.

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Команда Віллі Саньйоля домінувала в першому таймі. Люксембург не завдав жодного удару, а Грузія створювала моменти. Какабадзе з шикарної позиції не забив, Зівзівадзе влучив у каркас воріт. Перед перервою картвели відкрили рахунок після кутового – відзначився все той же Зівзівадзе.

На початку другого тайму гості спробували створити камбек. Гостро пробивав Баррейро, а Жерсон Родрігес взагалі загнав м'яч у сітку після прострілу з правого флангу.

Гол орендованого в Динамо форварда скасували – арбітр завдяки VAR побачив, що за хвилину до власної атаки Люксембург незаконно обірвав атаку Грузії. Суддя вилучив Шано за позбавлення Мікаутадзе явної нагоди забити. Люксембург за кілька секунд пройшов від рівного рахунку до гри в меншості.

Далі шанси гостей впали до мінімуму. Грузія підняла темп і закріпила перевагу другим голом. Шенгелія влучив у перекладину, а через п'ять хвилин асистував Зівзівадзе – форвард Карлсруе замкнув простріл.

Цітаішвілі вийшов на поле, коли все вже було вирішено. Сакартвело перемогла та продовжує боротьбу за Євро-2024. У вирішальному матчі картвели на власному полі зіграють з переможцем пари Греція – Казахстан.