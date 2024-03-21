Прогрес Андрія Луніна, який за відсутності травмованого Тібо Куртуа виграв конкуренцію в Кепи і став основним воротарем Реала, привернув увагу Арсенала.

Реал екстрено змінив плани щодо Луніна – клуб готовий втратити мільйони заради українця

"Каноніри" влітку планують продати Арона Ремсдейла і замість нього підписати Андрія Луніна, який би склав конкуренцію Давіду Райї. Заради українця Арсенал не пошкодує грошей. Реалу готові запропонувати 20 мільйонів євро, а Луніну – зарплатню 7 мільйонів євро за сезон. Це вдвічі більше, ніж Андрій отримує в Мадриді, повідомляє Defensa Central.

Контракт Луніна розрахований до літа 2025 року, але Реал готовий продовжити угоду на кращих для українця фінансових умовах. Наразі "м'яч на половині поля" Андрія – саме він має вирішальне слово щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, Арсенал наразі очолює турнірну таблицю АПЛ. Команда Олександра Зінченка за різницею голів випереджає Ліверпуль. Манчестер Сіті відстає на 1 бал.

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