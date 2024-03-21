Реал в пошуках голкіпера звернув свою увагу на екс-гравця Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.

Тібо Куртуа отримав нову важку травму саме перед тим, як повинен був повернутися до стартового складу. На Кепу тренерський штаб не розраховує, тому він повернеться в Челсі влітку після завершення орендної угоди. Тому Реал планує підписати голкіпера, який підсилить команду й складе конкуренцію Андрію Луніну.

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Як повідомляє El confidencial, керівництво мадридців розглядає трансфер Давіда Де Хеа. Іспанський воротар з моменту закінчення контракту з Манчестер Юнайтед перебуває у статусі вільного агента. Взимку Де Хеа мав пропозиції від Саудівської Аравії, але відмовився від переїзду на Близький Схід. Президент Реала Флорентіно Перес вважає, що угоду укласти буде доволі легко й запропонує іспанцю однорічний контракт.

Нагадаємо, Давід Де Хеа виступа за Манчестер Юнайтед 12 року. У складі манкуніанці він провів 545 матчів.

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