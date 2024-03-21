Півзахисник Динамо Володимир Бражко вперше вийшов у складі національної збірної в матчі проти Боснії і Герцеговини.

Бражко вперше у своїй кар'єрі вийшов у складі збірної України у півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

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Як зазначає Артур Валерко, Володимир став 295-м гравцем у історії "синьо-жовтих". Додамо, що Бражко чимало пограв за молодіжні збірні України, але до головної команди ще не викликався.

Нагадаємо, півфінал відбору Євро-2024 між Боснією та Україною вже розпочався о 21:45 за київським часом. Переможець дуелі зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією у вирішальному поєдинку за вихід на чемпіонат Європи.

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