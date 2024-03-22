Україна перемогла у півфінальному матчі відбору до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Боснійці повели в рахунку на 57-й хвилині. Не обійшлось без курйозу – Дедіч прострілив на дальню стійку, а Матвієнко, намагаючись перервати передачу, зрізав її у дальній кут. Україна ж відігралась на 85-й хвилині – класна атака від власних воріт, простріл Коноплі, а Яремчука не втримали у центрі штрафного.

Україна перемогла Боснію та прорвалася у фінал плей-офф за Євро-2024 – Яремчук зробив гол+пас на останніх хвилинах

А вже за 3 хвилини Яремчук навісом з лівого флангу знайшов голову Довбика у штрафному майданчику суперників – 1:2.

Нагадаємо, переможець дуелі зустрінеться з Ісландією у вирішальному поєдинку за вихід на чемпіонат Європи – гра відбудеться 26 березня.