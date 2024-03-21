Зірка збірної України може підсилити Ліверпуль – новий спортивний директор "червоних" посприяє трансферу
Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний опинився серед варіантів підсилення Ліверпуля.
Після приходу Річарда Х'юза на посаду спортивного директора Ліверпуля "червоних" пов'язують з можливим підсиленням саме з Борнмута – попереднього місця роботи функціонера, повідомляє LiverpoolWorld.
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Особливо мерсисайдців цікавить лінія захисту через тривалу відсутність Матіпа через травму та вік камерунця. Видання виокремило два варіанти підсилення – Ллойд Келлі та Ілля Забарний. "Іллі залишається кілька років до його зеніту. 21-річний гравець був постійним гравцем стартового складу в цьому сезоні, провівши 33 гри за Борнмут. Забарний був невідшліфованою перлиною, яку Х'юз допоміг завербувати в січні 2023 року за 24 мільйони фунтів", – йдеться у статті.
До слова, Забарний дійсно став стабільним гравцем основи Борнмута в цьому сезоні, допомігши "вишням" закріпитись на 13 місці турнірної таблиці. Transfermarkt оцінює українця у 28 млн євро.
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