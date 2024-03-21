Нещодавно Тібо Куртуа, який готувався до повернення на поле після важкої травми коліна, отримав нове ушкодження. У сезоні 2023/24 бельгійський голкіпер вже не допоможе команді.

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Це кардинально змінило плани Реала щодо Андрія Луніна, контракт якого чинний до літа 2025 року. Раніше мадридський клуб розглядав можливість продажу українця за 15 мільйонів євро у літнє вікно, якщо Лунін не погодиться продовжити угоду. Тепер же Реал готовий навіть втратити Андрія вільним агентом через рік, але зберегти його на сезон 2024/25. Про це повідомляє OK Diario.

Втім, це крайній і небажаний варіант. За інформацією джерела, пріоритетом Реала є продовження контракту з Луніним. Якщо до травми Куртуа "вершкові" планували просто запропонувати українцю нову угоду майже на тих же умовах, то тепер готові значно підвищити Андрію зарплату. Водночас у Мадриді усвідомлюють, що фінальне рішення – за Луніним, який своєю грою привернув увагу кількох іменитих клубів.

Нагадаємо, Лунін перебрався у Реал зі Зорі влітку 2018 року. За мадридський клуб український воротар зіграв 40 матчів (з них 23 – у сезоні 2023/24), пропустив 38 голів.

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