Відбулися півфінальні матчі плей-офф кваліфікації на чемпіонат Європи. Польща, Греція та Уельс крокують далі.

Євро-2024, плей-офф кваліфікації

Греція – Казахстан – 5:0

Голи: Бакасетас, 9, Пелкас, 15, Іоаннідіс, 37, Курбеліс 40, Тапалов, 87 (аг)

Польща – Естонія – 5:1

Голи: Франковскі, 22, Зєліньскі, 50, Пйотровскі, 70, Метс, 74 (аг), Шиманьскі, 77 – Веткал, 78

Вилучення: Паскочі, 27

Уельс – Фінляндія – 4:1

Голи: Брукс, 3, Вільямс, 38, Джонсон, 47, Джеймс, 86 – Пуккі, 45

У шляху С фіналісти визначилися без сенсацій. Сакартвело ще раніше спокійно розібралася з Люксембургом, а Греція рознесла Казахстан. Грузинські та грецькі футболісти у вівторок розіграють путівку на Євро.

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Казахи в останні роки демонструють чудові результати, але виїзний поєдинок з Грецією став занадто складним завданням. Вже до 15-ї хвилини елліни вели у два м'ячі – Пелкас заробив пенальті та замкнув простріл. А до кінця першого тайму Греція забила чотири голи та зняла всі питання.

Естонія потрапила у шлях А, де не мала жодних шансів. Нав'язати боротьбу Польщі не вдалося. Кадра володіла м'ячем під 80% часу, промовиста статистика ударів – 25:1. Естонці витримали пів тайму, після чого Франковскі відкрив рахунок, а Паскочі отримав другу жовту та залишив команду в меншості.

По перерві поляки закріпили перевагу голом з Серії А, адже Зєліньскі скористався навісом Залевскі. Лєвандовскі не забив сам, однак асистував під гарматний удар Пйотровскі. Четвертий гол поляки оформили завдяки рикошету, а п'ятий поклав Шиманьскі. Естонія спромоглася на гол престижу.

В іншому півфіналі Фінляндія зустрічалася з Уельсом, який не пустив Україну на ЧС-2022. Кожен тайм розпочинався голом валлійців: Брукс забив після проходу Вілсона, а Джонсон відзначився на стандарті.

Фіни повернули інтригу голом Пуккі, однак красивий удар вихованця Ліверпуля Неко Вільямса зі штрафного став ключовим у матчі. Валлійці створили ще один гол – Джеймс отримав подарунок від захисника.

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