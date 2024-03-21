Реал, кольори якого Андрій Лунін захищає з 2018 року, хоче зберегти українського воротаря. Мадридський клуб підготував голкіперу новий контракт. На цей момент усе залежить від Луніна. Тренерський штаб Реала і керівництво клубу довіряють йому, поки чекають повернення травмованого Тібо Куртуа. Про це повідомив Фабріціо Романо у X (Twitter).

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У Мадриді хочуть, щоб Лунін залишився в команді. Сезон 2023/24 український воротар, найімовірніше, дограє в статусі основного воротаря. Тібо Куртуа знову травмувався і повернеться вже влітку, а Кепа Аррісабалага програв конкуренцію і засів у запас.

Нагадаємо, контракт Андрія Луніна з Реалом чинний до літа 2025 року. Воротар збірної України зіграв за мадридців 40 матчів (з них 23 – у сезоні 2023/24). Останнім часом інтерес до 25-річного Луніна проявляють низка іменитих клубів Європи – зокрема, Баварія та Арсенал.

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