У четвер, 21 березня, збірна Ісландії виборола собі путівку у фінал плей-офф за вихід на Євро-2024.

Плей-офф за вихід на Євро-2024, півфінал

Ізраїль – Ісландія – 1:4

Голи: Захаві, 31 (з пенальті) – Гудмундссон, 39, 83, 87 Траустасон, 42

Вилучений: Ревіво, 73 (Ізріїль)

Нейтральне поле в Будапешті так і не стало для збірної Ізраїлю домашнім. Команда Алона Хазана поступилася ісландцям, незважаючи на те, що першою відкрила рахунок – у середині першого тайму Захаві реалізував пенальті, який сам і заробив.

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Однак утримати цю перевагу ізраїльтянам не вдалося – вони пропустили "в роздягальню" не один, а одразу два м'ячі. Партнер Руслана Маліновського по Дженоа Альберт Гудмундссон зрівняв рахунок прямим ударом зі штрафного, а Траустасон відправив м'яч у сітку після розіграшу кутового. Автором передгольової передачі знову став Гудмундссон, абсолютно найкращий гравець цієї зустрічі.

Він же оформив дубль після перерви. У фіналі плей-офф Євро-2024 Ісландія зіграє з Україною. Цей матч відбудеться 26 березня.

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