Сборная Украины

Украина в очень тяжелом матче победила Боснию и Герцеговину. Героем матча стал Роман Яремчук, который после выхода на замену сделал гол+пас на последних минутах. Сергей Ребров выделил главные проблемы команды.

Наша сборная прорвалась в финал квалификации на Евро-2024. В решающем матче Украина сыграет против Исландии, которая прошла Израиль. Определились финальные пары плей-офф отбора на чемпионат Европы.

Владимир Бражко дебютировал за сборную Украины. Украинские фанаты напомнили о войне с Россией во время игры против Боснии и Герцеговины – досталось и ООН.

Лунин в Реале

Реал подготовил Лунину новый контракт и ждет ответа. Андрей может получить именитого конкурента. Мадрид экстренно изменил планы по поводу голкипера. Лунин может перейти в Арсенал к Зинченко: Реал имеет шанс получить миллионы, а украинец – удвоение зарплаты.

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