Україна

Динамо втратило захисника на 6 місяців. Гравець навряд чи встигне відновитися до Євро-2020 – останні новини з лазарету киян.

Проблеми і в Шахтаря. Тарас Степаненко пропустить матчі проти Роми через травму коліна, переконують ЗМІ. Офіційно "гірники" поки не підтвердили пошкодження хавбека збірної України. Також з'явилася інформація про конфлікт Луїша Каштру з Марлосом у перерві матчу Ліги Європи.

Захисник з АПЛ хоче грати за збірну України. УАФ вже контактує з футболістом щодо цього питання.

Тренерська відставка в УПЛ – Віталій Шумський покинув Львів, який замикає турнірну таблицю чемпіонату. Сам тренер зазначив, що це не пов'язано з "мовним скандалом", який трапився в матчі проти Колоса.

Трансфери

Ерік Гарсія перейде в Барселону на правах вільного агента. Хосеп Гвардіола змирився з втратою захисника.

Лідера Аталанти сватають на місце Олександра Зінченка. Манчестер Сіті нібито чекає пропозицій щодо українця.

Зоря підписала африканського форварда, а вихованець Динамо повернувся в Чорноморець.

Світ

Мадридський Реал втратив очки і не зумів посунути Барселону з другого місця Прімери. При цьому підопічні Зідана лише на останніх хвилинах врятувалися від поразки.

Черговий скандал в Іспанії – поліція провела обшук в офісі Барселони, а екс-президент клубу заарештований.

Помер Златко Кранчар – знаменитий хорватський тренер, син якого пограв у складі Динамо.

"Футбол 24" підсумував топ-події вікенду в Європі.