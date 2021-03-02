Головні новини футболу 1 березня: серйозні втрати Динамо і Шахтаря, відставка в УПЛ, скандал та арешти в Барселоні
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 березня.
Україна
Динамо втратило захисника на 6 місяців. Гравець навряд чи встигне відновитися до Євро-2020 – останні новини з лазарету киян.
Проблеми і в Шахтаря. Тарас Степаненко пропустить матчі проти Роми через травму коліна, переконують ЗМІ. Офіційно "гірники" поки не підтвердили пошкодження хавбека збірної України. Також з'явилася інформація про конфлікт Луїша Каштру з Марлосом у перерві матчу Ліги Європи.
Захисник з АПЛ хоче грати за збірну України. УАФ вже контактує з футболістом щодо цього питання.
Тренерська відставка в УПЛ – Віталій Шумський покинув Львів, який замикає турнірну таблицю чемпіонату. Сам тренер зазначив, що це не пов'язано з "мовним скандалом", який трапився в матчі проти Колоса.
Трансфери
Ерік Гарсія перейде в Барселону на правах вільного агента. Хосеп Гвардіола змирився з втратою захисника.
Лідера Аталанти сватають на місце Олександра Зінченка. Манчестер Сіті нібито чекає пропозицій щодо українця.
Зоря підписала африканського форварда, а вихованець Динамо повернувся в Чорноморець.
Світ
Мадридський Реал втратив очки і не зумів посунути Барселону з другого місця Прімери. При цьому підопічні Зідана лише на останніх хвилинах врятувалися від поразки.
Черговий скандал в Іспанії – поліція провела обшук в офісі Барселони, а екс-президент клубу заарештований.
Помер Златко Кранчар – знаменитий хорватський тренер, син якого пограв у складі Динамо.
"Футбол 24" підсумував топ-події вікенду в Європі.