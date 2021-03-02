Украина

Динамо потеряло защитника на 6 месяцев. Игрок вряд ли успеет восстановиться к Евро-2020 – последние новости из лазарета киевлян.

Проблемы и у Шахтера. Тарас Степаненко пропустит матчи против Ромы из-за травмы колена, убеждают СМИ. Официально "горняки" пока не подтвердили повреждение хавбека сборной Украины. Также появилась информация о конфликте Луиша Каштру с Марлосом в перерыве матча Лиги Европы.

Защитник из АПЛ хочет играть за сборную Украины. УАФ уже контактирует с футболистом по этому вопросу.

Тренерская отставка в УПЛ – Виталий Шумский покинул Львов, который замыкает турнирную таблицу чемпионата. Сам тренер отметил, что это не связано с "языковым скандалом", который случился в матче против Колоса.

Трансферы

Эрик Гарсия перейдет в Барселону на правах свободного агента. Хосеп Гвардиола смирился с потерей защитника.

Лидера Аталанты сватают на место Александра Зинченко. Манчестер Сити якобы ждет предложений по украинцу.

Заря подписала африканского форварда, а воспитанник Динамо вернулся в Черноморец.

Мир

Мадридский Реал потерял очки и не сумел подвинуть Барселону со второго места Примеры. При этом подопечные Зидана лишь на последних минутах спаслись от поражения.

Очередной скандал в Испании – полиция провела обыск в офисе Барселоны, а экс-президент клуба арестован.

Умер Златко Кранчар – знаменитый хорватский тренер, сын которого поиграл в составе Динамо.

"Футбол 24" подытожил топ-события уикенда в Европе.