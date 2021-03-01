"У Дениса Попова травма литкового м'яза, він перебуває на лікуванні. Для одужання йому знадобиться, як мінімум, три тижні. Беньямін Вербіч продовжує відновлення після ушкодження м'яза задньої поверхні стегна. Динаміка реабілітації позитивна, але про конкретні терміни поки рано говорити.

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Денис Гармаш відновлюється після запалення ахіллового сухожилля, вже почав бігову роботу. У нього хороша динаміка, все йде за планом. А Клейтон, у свою чергу, вже повернувся до занять у загальній групі.

Володимир Костевич, у якого травма хрестоподібної зв'язки, наразі продовжує реабілітацію в Польщі. До України він повернеться, коли зможе приступити до бігової роботи. А що стосується Микити Бурди, то в січні йому зробили повторну операцію на ахіллі. Термін відновлення після такого втручання тривалий – близько півроку", – цитує Шморгуна офіційний сайт Динамо.

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