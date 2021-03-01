Луїш Каштру, схоже, втратив серйозну бойову одиницю не лише на двоматчеве протистояння 1/8 фіналу Ліги Європи.

У півзахисника "гірників" і збірної України Тараса Степаненка серйозні проблеми з коліном, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, це завадить 31-річному футболісту взяти участь у двох поєдинках проти Роми в плей-офф Ліги Європи. Матчі, до слова, відбудуться 11 та 18 березня. Пропустить Степаненко ще й зустрічі у Кубку України (проти Агробізнеса) та в УПЛ (проти Олімпіка і Десни).

Нагадаємо, Тарас відчув дискомфорт у матчі з Рухом 21 лютого та був замінений ще до перерви. У поточному сезоні в активі лідера Шахтаря 18 матчів та 1 асист.

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