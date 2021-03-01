У родину Ніко Кранчара прийшла сумна новина. У вічність відійшов його батько Златко.

Кранчар-старший помер у віці 65-ти років після боротьби з важкою хворобою, повідомляє Vecernji.

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Златко є легендою загребського Динамо та віденського Рапіда. Із "синіми" він ставав чемпіоном Югославії, а із "зелено-білими" двічі вигравав першість Австрії. По завершенні професіональної кар'єри став тренером, очолював низку команд, серед яких Кроація, Динамо Загреб, Рієка та інші. Мав досвід роботи зі збірними Хорватії, Чорногорії та Ірану.

До слова, син Златко Кранчара – Ніко – з 2012 по 2016 роки належав Динамо, хоча й майже весь час виступав в орендах. За "біло-синіх" він провів лише 22 поєдинки.

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