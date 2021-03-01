Зоря оголосила про підписання чергового форварда
14:27 - Читать на русском
Луганський клуб продовжує роботу на трансферному ринку.
Ще одним новачком Зорі став ганський форвард Реймонд Овусу, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.
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18-річний нападник уклав з українським клубом контракт терміном на 2 роки.
Овусу – вихованець футбольної академії Голд Кост (Гана). Виступав у футбольному клубі Азоква Депортіво на правах оренди.
Нагадаємо, Зоря після 16-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши 29 очок.
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