Віталій Шумський більше не є головним тренером Львова, повідомляє офіційний сайт "містян".

Львів відправив Шумського у відставку – команду очолив екс-гравець Динамо, – ЗМІ

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. 48-річний фахівець, який останні п'ять місяців виконував обов'язки наставника львів'ян, вже покинув розташування команди. Разом із Шумським "синьо-золотих" залишив і його помічник Тарас Мазур. Ім'я нового тренера буде оголошено 2 березня.

Нагадаємо, Шумський очолив Львів у жовтні 2020 року. Під його керівництвом "містяни" провели 9 матчів в УПЛ, в яких здобули 3 перемоги та 2 нічиї і зазнали 4 поразок.

Після 16-ти турів "містяни" з 12 очками йдуть останніми у турнірній таблиці УПЛ.

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