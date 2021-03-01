Чорноморець оголосив про підписання Коркішка на своєму офіційному сайті. Відзначимо, що вихованець Динамо вже виступав за "моряків" у 2015-2017 роках.

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Умови контракту не розголошується, проте відомо, що Коркішко виступатиме під 7-м номером. За даними Transfermakt, Дмитро перебрався в Одесу з СК Дніпро-1 на правах вільного агента.

До слова, у поточному сезоні Коркішко провів 8 матчів за дніпрян, записавши до свого активу 1 гол.

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