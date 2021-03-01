Коркішко вдруге став гравцем Чорноморця
22:03 - Читать на русском
Вінгер Дмитро Коркішко офіційно приєднався до одеського клубу.
Чорноморець оголосив про підписання Коркішка на своєму офіційному сайті. Відзначимо, що вихованець Динамо вже виступав за "моряків" у 2015-2017 роках.
Львів офіційно звільнив Шумського
Умови контракту не розголошується, проте відомо, що Коркішко виступатиме під 7-м номером. За даними Transfermakt, Дмитро перебрався в Одесу з СК Дніпро-1 на правах вільного агента.
До слова, у поточному сезоні Коркішко провів 8 матчів за дніпрян, записавши до свого активу 1 гол.
Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter