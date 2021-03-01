У роздягальні донецького клубу вирували справжі пристрасті під час протистояння в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Між Луїшем Каштру та Марлосом виник конфлікт під час перерви матчу-відповіді проти Маккабі Тель-Авів. Про це інформує ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, наставник донеччан був незадоволений грою бразильського українця та висловив йому претензії. Вінгер "гірників" відповів фахівцю, що і спричинило суперечку. Одразу по перерві Марлоса було замінено, замість нього вийшов Маркос Антоніо. Окрім цього моменту, в команді нібито було ще кілька конфліктних ситуацій.

У тому матчі Шахтар здолав ізраїльський колектив, а на стадії 1/8 фіналу зіграє з Ромою – командою екс-наставника "гірників" Паулу Фонсеки. Зустрічі заплановані на 11 та 18 березня.

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