Сьогодні, першого березня, поліція провела обшук в офісі Барселони, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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Як інформує джерело, поліцейські "трусили" резиденцію каталонського клубу з самого ранку і всередину в цей час нікого не пускали. Подробиці не повідомляються, відомо лише, що спецоперація пов'язана з діяльністю "синьо-гранатових" у соцмережах – так звана справа "Барсагейт".

Нагадаємо, скандал виник, коли були опубліковані документи, що відображають внутрішню роботу і фінансові операції Барселони. Зокрема, керівництво каталонського клубу почало співпрацювати з маркетинговою компанією l3 Ventures, яка мала підтримувати Бартомеу і "поливати брудом" деяких гравців у соціальних мережах, серед яких були Ліонель Мессі та Жерар Піке, які вважалися противниками тодішнього президента "блаугранас". До слова, Жозеп-Марія виплатив компанії суму, яка у шість разів перевищувала ринкову вартість угоди.

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