"Так, дійсно у нас відбулася розмова з керівництвом, подякували один одному за роботу. Більш предметно звертайтеся до керівництва клубу. Було прийнято рішення припинити співпрацю за обопільною згодою сторін.

Львів офіційно звільнив Шумського

Ніхто мені за мовний скандал нічого не говорив. Я взагалі не розумію, чому всі так роздули цю ситуацію. В першу чергу, в тій ситуації я хотів сказати про футбольні правила і про те, за що дають жовті картки", – поділився Шумський у коментарі Футбол News.

До слова, Шумського хотіли відправити у відставку після першого кола, але дали час на виправлення ситуації. Друге коло Львів розпочав з перемоги над Минаєм (2:1), однак згодом зазнав двох поразок поспіль – від Колоса (0:2) і Динамо (1:4). Після 16-ти турів "містяни" з 12 очками йдуть останніми у турнірній таблиці УПЛ.

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