1. Мілан великою кров'ю повернувся на переможний шлях. "Россонері" приголомшили Рому високим пресингом (шкода, що Шахтар взагалі не володіє цим прийомом) – римляни поплили та грубо помилялися. Рома зусиллями Мхітаряна нав'язала боротьбу, але Фонсека так і не здобув першу перемогу над грандом у сезоні. Мілан відсвяткував успіх і перервав 4-матчеву безвиграшну серію. Однак якою ціною? Три основні гравці атаки – Златан, Хакан і Ребіч – зазнали м'язових травм. Ну, Ібра хоча б зможе зосередитися на виступах у Сан-Ремо. Інтер тим часом манкуніанським десантом (забили Лукаку, Дарміан і Санчес) розгромив Дженоа і зберіг відрив від сусідів на вершині Серії А.

Рома – Мілан: "россонері" не відпустили Інтер, але втратили героя, "прокляття" Фонсеки, або Кого боятися Шахтарю?

2. Типовий МЮ: нулі та судді. "Дияволи" звели до 0:0 п'ятий топ-матч у сезоні, завдавши лише двох ударів з меж штрафного. Щоправда, Челсі також не сильно рвався перемагати – в пріоритеті була безпрограшна серія Тухеля. МЮ міг вигравати завдяки пенальті після руки Хадсона-Одоя, однак арбітр злякався продовження теорії змови а-ля "судді тягнуть Юнайтед" (секрет розкрив Шоу). Тепер через непризначений 11-метровий розвинулася нова теорія – "судді вбивають Юнайтед". Як все мінливо в соцмережах. А от на полі стабільно: гранди АПЛ продовжують видавати боязливі поєдинки.

3. Барселона прогнулась, але це круто спрацювало. Каталонці обіграли Севілью, підлаштувавшись під суперника. Куман запропонував схему з трьома центрбеками, щоб вимкнути фланги андалусійців. І це вдалося. Севілья виконала за матч лише 7 кросів, хоча середній показник по сезону втричі більший – команда Лопетегі втратила важливу зброю. Барселона буквально нічого не дозволила створити біля власних воріт – Севілья завдала лише 4 ударів з сумарним xG 0.12. А реалізувати щось на іншому кінці поля не така вже й проблема, коли в тебе є Мессі. Лео класно асистував Дембеле та реалізував сольний прохід. Нічого дивного, адже Севілья – його улюблена жертва в Ла Лізі.

Севілья – Барселона: Мессі витворяє немислимі для себе речі та дивом уникає червоної, а Куман копіює Кройфа

4. Лейпциг показав чемпіонські характер і гру. Юліан Нагельсманн і Марко Розе видали чергову класну битву, переможцем з якої вийшли "бики". Грамотна перебудова в перерві дозволила Нагельсманну оформити камбек після провального старту. Сьорлот вийшов з лави запасних на лівий фланг атаки та став героєм – два голи і асист. Обидва м'ячі норвежець забив з порушенням правил: перший рукою, а другий після поштовху в спину супернику. От тільки рефері вирішив зарахувати друге взяття воріт від Алекса та вбити Гладбах. Це була третя компенсована хвилина – Борусія М не мала шансів врятуватися від поразки. Але де була команда Розе весь другий тайм (0:14 за ударами)? У Гладбаха через відхід тренера туманне майбутнє. Але й теперішнє не в порядку – 5-матчева безвиграшна серія і 9 місце.

5. Чемпіони по xG і невезінню. Брайтон йде біля зони вильоту з АПЛ, хоча створює і допускає моменти на рівні Ліверпуля. Відповідно до системи xPTS команда Грема Поттера недобрала 19 очок і 12 місць в таблиці. Пам'ятаєте, як на початку сезону "чайок" було шкода після незаслужених програшів МЮ і Челсі? Зараз нічого кардинально не змінилося. Поразка від Вест Брома не вкладається у голові: Брайтон не реалізував два пенальті, а також забив гол-фантом, постраждавши від судді-самодура. Лі Мейсон свистком дозволив Брайтону виконати штрафний до того, як ВБА вибудував стінку. Потім свиснув ще раз, потім зарахував гол, а потім скасував його після перегляду VAR на предмет того, чи перетнув м'яч лінію воріт до другого свистка. Сюр.

6. Гвардіола продовжує експериментувати з Зінченком. Українського дербі в АПЛ цього вікенду не трапилось – Зінченко відвоював місце в основі Ман Сіті, однак Ярмоленко перебуває в лазареті. Андрій не потрібен Девіду Мойєсу, щоб вибудувати надійну гру без м'яча. Вест Хем дуже добре стримав майбутніх чемпіонів Англії – Гвардіолі допомогли лише походи центрбеків до чужих володінь. Зінченко приміряв не зовсім звичну роль, зміщаючись під час кожної атаки в центр поля (раніше він робив це значно рідше). Не сказати, що Сашко показав якусь захмарну якість футболу, але відіграв достойно. Найбільше захоплює різномаїття функцій, які він здатен виконувати формально на одній позиції.

Зінченко – рекордсмен Манчестер Сіті у грі з Вест Хемом: нова роль та порівняння з гравцями Барселони і Баварії

7. Бейл у вогні, Арсенал – також, а Лестер згорає. "Лисиці" ще мають гандикап у боротьбі за топ-4, але травми накопичуються. З основних вже вилетіли Маддісон, Барнс, Перес і Фофана, резерв теж порідів, а лавка-то в Роджерса коротка у порівнянні з конкурентами. Цього вікенду "лиси" отримали серйозний ляпас – поразка від Арсенала, в складі якого нагадали про себе "бразильські мікрофони" Вілліан і Луїс. А хто по-справжньому заново народився – це Бейл. Валлієць нарешті набрав хорошу форму та відвоював місце в старті Тоттенхема. Грати поруч з Соном і Кейном одне задоволення, особливо для такого майстра, як мотивований Бейл. Гарет оформив 2+1 за годину на полі та розгромив Бернлі.

8. Маліновський вхопився за шанс, як за останній. Руслан останнім часом випав з основи Аталанти та отримував зовсім мізер ігрового часу – близько 20 хвилин за 4 попередні матчі. І тут Гасперіні на Сампдорію нарешті повернув нашого хавбека в стартовий склад. Маліновський старався зі всіх сил і забив дуже красивий переможний гол. На фоні побитих горщиків між Ілічічем і Гасперіні у Руслана з'явилися непогані перспективи зберегти місце в основі. Аталанта тим часом застрибнула в топ-4 і зрівнялася з невиразним Ювентусом, який не зумів обіграти Верону. Давно туринці не мали таких слабких результатів. Пірло грою команди провокує більше питань, ніж дає відповідей.

9. З пана в Івана, або Трагедія франкфуртського героя. Айнтрахт сенсаційно програв Вердеру, втратив переможну серію та віддав Вольфсбургу третє місце Бундесліги. Підриває мозок навіть не результат, а персона антигероя. Ним став безумовний лідер команди Філіп Костіч. Починалося все звично – серб оформив асист (9-й в сезоні) на голову Сілви. Але потім Костіч почав провалюватися в обороні: подарував м'яч Гебре Селассі – 1:1, завалив офсайдну лінію – 1:2. Позиції Айнтрахта в зоні Ліги чемпіонів вже під загрозою, адже Дортмунд набрав оберти і наблизився на відстань однієї перемоги. А от про Байєр "орлам" не варто хвилюватися. Леверкузен скосили численні травми – одна перемога за 11 турів.

10. Атлетіко дав Динамо майстер-клас. Як би Дієго Сімеоне не знищували в останні тижні, його оборонні перфоманси досі залишаються еталоном. Мадридці пов'язали Вільяреалу руки та ноги, а те, що долетіло до воріт, підчистив Облак. У Динамо, на жаль, для проходу "жовтої субмарини" в Лізі Європи немає ні такої організації захисту, ні такого голкіпера, ні майстра рівня Феліша, який самотужки може закрити питання про переможця зустрічі. Атлетіко оговтався від десяти днів пекла, переміг і втримав відрив від конкурентів у Прімері.

Златан не врятував Мілан від приниження, зіпсований рекорд Мессі, провали Баварії, Ліверпуля і ПСЖ – огляд вікенду