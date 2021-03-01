Реал Мадрид на тижні здобув важку перемогу над Аталантою, маючи в лазареті дев'ять футболістів – травми заліковували Рамос, Карвахаль, Вальверде, Мілітао, Азар, Бензема, Марсело, Родріго та Одріосола. Три останніх встигли відновитись до понеділка, однак Зінедін Зідан залишив їх у запасі. На домашній матч проти Реал Сосьєдада тренерський штаб вирішив залишити переможний склад з Бергамо, змінивши тільки нападника – замість Вінісіуса у старті вийшов Маріано. Андрій Лунін, як завжди, залишався на банці.

Коштовне авто Куртуа забрав евакуатор – голкіперу довелося "розпакувати" подарунок

"Вершковим" необхідно було переграти басків за будь-яких умов, адже тоді вони б наблизились до Атлетіко на відстань трьох очок. Так, у "матрацників" все одно був матч у запасі, однак у наступному турі стоїть мадридське дербі – там можна буде порівнятись. Крім того, перемога над Сосьєдадом дозволила б Реалу повернути другу позицію, на яку вискочила Барселона.

Господарі з перших хвилин захопили ініціативу й не відпускали її до перерви, хоча не можна сказати, що Сосьєдад розривали. На полі проходила динамічна гра з атаками в обидві сторони, але у мадридців було 12 ударів по воротах, а у сан-себатьянців – лишень два, причому один накрили. Єдиний незаблокований постріл гостей стався на 17-й хвилині, коли Порту протягнув м'яч по центру й віддав передачу на лінію штрафного Горосабелю. Той слабенько вистрілив з правого краю точно в руки Куртуа.

Реал же мав мінімум чотири гольових нагоди. Так, на 22-й хвилині Маріано замикав навіс, влучивши у поперечку, а Асенсіо, спіймавши відскок і пожонглювавши м'ячем, метрів з десяти пробив у правий кут – Ле Норман на лінії воріт кинувся під цей удар! На 26-й міг відзначитись Казеро, який пробив з правого краю штрафного – поруч з дальньою стійкою! На 35-й Кроос увірвався в карний майданчик та переграв двох захисників, але подальшу спробу перекинути голкіпера зірвав Субельдія. Вже перед свистком на перерву Модріч вистрілив з дистанції, однак Реміро парирував. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Сосьєдад агресивно розпочав другий тайм, у перші п'ять хвилин заробивши два кутових та організувавши два удари по воротах – Монреаль метрів з шести пробивав головою над поперечкою, а постріл Ісака накрили захисники. Реал при цьому не притискався, але й нічим не відповідав. За пасивність прилетіло покарання: Давід Сілва на 55-й хвилині виконав діагональ Монреалю, а той подав на правий край карного майданчика – Порту ж перевисів Менді й пробив головою у дальній кут. 0:1! Ще за дві хвилини гості могли подвоїти перевагу внаслідок помилки Начо в обороні, однак подальший простріл на 11 метрів Ісак не встиг замкнути.

Отримавши такий ляпас, Мадрид пішов відігруватись. Вже на 58-й хвилині зрівняти рахунок міг Кроос, який з-за меж штрафного ефектно закручував у дальню дев'ятку – над поперечиною! Зінедін Зідан на 61-й провів потрійну заміну, кинувши у бій Дуро, Вінісіуса та Родріго, а Каземіро на 63-й знову класно пробив головою – м'яч пройшов поруч з лівою стійкою! Ще за шість хвилин свіжий Дуро замикав черговий навіс (Реал почав їх використовувати неймовірно часто), але сфера пролетіла над каркасом.

Поступово баски вирівняли хід зустрічі. На 70-х хвилинах тиск Реала вилився тільки у чергове замикання Каземіро повз стійку, однак там був метровий офсайд. На 77-й Зідан зняв з гри Модріча й випустив Вальверде, а Ыманол Альгуасіл парирував потрійною заміною, орієнтованою на оборону. Втім, вона не допомогала – Реал ближче до ендшпілю матчу знову почав притискати Сосьєдад. Так, на 84-й хвилині забивати мав Родріго, який обігрався з Вальверде й пробив у дальній кут – бразильцю забракло точності.

Здавалося, що баски таки втримають перемогу, але не судилося. На 89-й хвилині Реал таки відігрався: Васкес прострілив з правого краю штрафного, м'яч дотепно пропустили на Вінісіуса, а той вистрілив під ліву стійку – 1:1! Цей гол встановив остаточний рахунок зустрічі.

Внаслідок цієї нічиї Реал залишився на третій позиції з 53 очками в активі. Барселона має стільки ж, але випереджає мадридців за різницею голів. Сосьєдад, набравши 42 залікових бали, йде п'ятим – до зони ЛЧ баскам не вистачає всього двох перемог.

Маліновський гарно б'є по п'ятах Юве, Барса тріумфально прогнулась, чемпіони з невезіння і вічна тема МЮ – огляд вікенду