Лідер Аталанти Робін Госенс став трансферною ціллю Манчестер Сіті, стверджує TuttoMercatoWeb. Перехід може відбутися вже влітку.

Манчестер Сіті похизувався "цирковими" витівками Зінченка на тренуванні

Зазначається, що контракт 26-річного німця з бергамасками чинний до кінця сезону 2022 року. Очікується, що кілька клубів спробують переманити футболіста. Зокрема, пропозицію зробить і Манчестер Сіті, який готовий пожертвувати Олександром Зінченком. "Містяни" нібито готові вислухати інші клуби щодо українця.

Додамо, що Госенс перебрався в Аталанту влітку 2017-го за 900 тисяч євро із нідерландського Хераклеса. Відтоді німецький захисник зіграв за італійський клуб 135 матчів, у яких забив 24 голи та віддав 18 результативних передач.

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