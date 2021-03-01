Лідера Аталанти сватають на місце Зінченка – Манчестер Сіті нібито чекає пропозицій щодо українця
Манчестер Сіті влітку знову планує підсилення лівого флангу захисту, де грає Олександр Зінченко.
Лідер Аталанти Робін Госенс став трансферною ціллю Манчестер Сіті, стверджує TuttoMercatoWeb. Перехід може відбутися вже влітку.
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Зазначається, що контракт 26-річного німця з бергамасками чинний до кінця сезону 2022 року. Очікується, що кілька клубів спробують переманити футболіста. Зокрема, пропозицію зробить і Манчестер Сіті, який готовий пожертвувати Олександром Зінченком. "Містяни" нібито готові вислухати інші клуби щодо українця.
Додамо, що Госенс перебрався в Аталанту влітку 2017-го за 900 тисяч євро із нідерландського Хераклеса. Відтоді німецький захисник зіграв за італійський клуб 135 матчів, у яких забив 24 голи та віддав 18 результативних передач.
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