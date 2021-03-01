Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола змирився з відходом з команди талановитого іспанського захисника.

"Ерік Гарсія мені як син. У минулому сезоні після коронавірусу він був нашим найкращим центральним захисником.

Барселона очікує на перебудову – ЗМІ розсекретили перші кроки Лапорти на посаді президента

Але він збирається грати за Барселону. Гарсія – не середньостатистичний гравець, це топ-футболіст", – цитує Гвардіолу видання Goal.

За інформацією ЗМІ, іспанський оборонець перейде до "блаугранас" влітку в якості вільного агента, а контракт буде розрахований до 2026 року.

Нагадаємо, у поточному сезоні Гарсія провів у футболці Манчестер Сіті 9 матчів, результативними діями не відзначався.

Зінченко – рекордсмен Манчестер Сіті у грі з Вест Хемом: нова роль та порівняння з гравцями Барселони і Баварії