Гвардіола підтвердив трансфер Гарсії в Барселону
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола змирився з відходом з команди талановитого іспанського захисника.
"Ерік Гарсія мені як син. У минулому сезоні після коронавірусу він був нашим найкращим центральним захисником.
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Але він збирається грати за Барселону. Гарсія – не середньостатистичний гравець, це топ-футболіст", – цитує Гвардіолу видання Goal.
За інформацією ЗМІ, іспанський оборонець перейде до "блаугранас" влітку в якості вільного агента, а контракт буде розрахований до 2026 року.
Нагадаємо, у поточному сезоні Гарсія провів у футболці Манчестер Сіті 9 матчів, результативними діями не відзначався.
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