Сьогодні вранці каталонська поліція провела обшуки у клубних офісах Барселони щодо так званої справи "Barçagate". Обіймаючи посаду, Бартомеу начебто організував брудну компанію в соціальних мережах, аби очорнити репутацію чинних і колишніх гравців "блаугранас" – Мессі, Піке, Хаві, Пуйоля та інших. Утім, звичайною перевіркою ділової документації та серверів справа не обмежилась.

Бартомеу був затриманий у власній домівці, повідомляє радіо Cadena SER. Крім цього, поліція арештувала його першого помічника Хауме Масферрера, генерального директора Оскара Грау та керівника юридичного відділу Романа Гомеса Понті. Не виключаються й інші затримання серед представників скандальної хунти, яка за 6 років (2014-2020) фактично довела клуб до банкрутства. Саме за правління Бартомеу борги зросли до нечуваної позначки – 1 мільярд євро.

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Екс-президент і його поплічники могли найняти одразу декілька компаній з метою дискредитації футболістів у соціальних мережах. Правоохоронці підозрюють щонайменше 6 таких організацій – I3 Ventures SL, NSG Social Science Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA y Futuric SA.

Мадридська Marca додає, що фінансова діяльність Бартомеу також зацікавила правоохоронні органи. Ще минулого літа суддя Адріана Хіл розглянула петицію фанатської платформи Dignitat Blaugrana, яка скаржилась на корупцію у вищому керівництві. Тоді ж відбулись перші обшуки, але дебютних затримань довелося чекати майже 8 місяців.

Нагадаємо, що Жозеп Бартомеу подав у відставку 27 жовтня 2020-го, після того як сосіос висловили йому вотум недовіри. Управління клубом перейшло до рук тимчасової адміністрації на чолі з Карлосом Тускетсом. Вибори нового президента відбудуться 7 березня цього року. За ваканту посаду поборяться Жоан Лапорта, Віктор Фонт і Тоні Фрейша.

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