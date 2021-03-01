"Захисник Макс Кілман виявив бажання виступати за збірну України. У нього є для цього можливості – його мати українка. Кілман є основним у Вулверхемптоні. Колись у дитинстві він часто був у Києві і виявив бажання грати за "синьо-жовтих".

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Наскільки мені відомо, зараз існує певний контакт між Кілманом і УАФ. Було б цікаво почути Андрія Шевченка, наскільки він зацікавлений. Вже 5 березня Шевченко повинен оголосити список гравців на найближчі матчі відбору до ЧС-2022. Цікаво, чи буде там Кілман. Вважаю, що це хороше підсилення для збірної", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Зауважимо, про можливу натуралізацію Кілмана вперше заговорили ще восени, але Андрій Шевченко тоді зазначив, що у 23-річного захисника немає паспорта громадянина України. У поточному сезоні англієць українського походження провів за "вовків" 15 матчів в АПЛ та віддав 1 асист.

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