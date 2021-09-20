Головні новини футболу 19 вересня: Мессі влаштував скандал, Челсі виграв дербі Лондона, Юве продовжує падіння
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 19 вересня.
Ліонель Мессі
Маурісіо Почеттіно в другому матчі поспіль випустив на поле в стартовому складі своє зіркове тріо. ПСЖ лише на останніх секундах та завдяки сумнівному пенальті дотиснув Ліон.
Щоправда, звітний матч увійде в історію завдяки гучному скандалу. Наставник парижан вирішив замінити Ліонеля Мессі. Форвард демонстративно не потиснув тренеру руку й відверто висловив своє незадоволення.
Україна
Зоря розгромила Чорноморець, реабілітувавшись за фіаско у Лізі конференцій. Лідер луганців розповів про зустріч президента клубу з гравцями.
Ворскла обіграла Минай, а Юрій Максимов пояснив, чому його команді не потрібен Селезньов.
Динамо розбиралося з наслідками свавілля ультрас на матчі з Олександрією. Кияни в офіційній заяві засудили свавілля на стадіоні.
Світ
Ярмоленко ледь не організував "крадіжку" перемоги у Манчестер Юнайтед. Підвів лідер Вест Хема. Кріштіану Роналду знову забив. Челсі розгромив Тоттенхем у лондонському дербі.
Мілан розписав нічию з Ювентусом в центральному матчі Серії А. Лаціо втратив очки, Моурінью вперше програв на чолі Роми.
Реал видряпав вольову перемогу над Валенсією – Бензема та Вінісіус зробили Мадрид одноосібним лідером.