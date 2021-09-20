Ліонель Мессі

Маурісіо Почеттіно в другому матчі поспіль випустив на поле в стартовому складі своє зіркове тріо. ПСЖ лише на останніх секундах та завдяки сумнівному пенальті дотиснув Ліон.

Щоправда, звітний матч увійде в історію завдяки гучному скандалу. Наставник парижан вирішив замінити Ліонеля Мессі. Форвард демонстративно не потиснув тренеру руку й відверто висловив своє незадоволення.

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