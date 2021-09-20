Центральний матч туру та битва за лідерство. Напередодні Атлетіко подарував конкурентам чудову нагоду випередити себе, зігравши внічию з Атлетіком. На старті сезону саме ці команди демонструють синхронні результати. Щоправда, "матрацники" менш результативні.

Анчелотті назвав гравця, який має тягнути Реал на своїх плечах – це не Бензема

На старті поєдинку ні Реал, ні Валенсія не поспішали виправдовувати поточний статус лідерів чемпіонату. Гра була інтенсивною, але моментів обмаль. У мадридців було два сценарії, як дістатися до чужих воріт: виважені, затяжні позиційні атаки або ж індивідуальні дії Азара та Вінісіуса. У першому випадку "кажани", хоч і сідали дуже низько, але встигали перекривати шляхи для останнього пасу чи завершального удару. У другому – вдавалося успішно страхувати. Натомість Валенсія за першої ж нагоди мчала у стрімку атаку. Господарів навіть не відлякувала чисельна перевага захисту, яка подекуди сягала 7 проти трьох.

Дещо зіпсувало перший тайм справжнє нашестя травм. Відразу три гравці були змушені покинути поле передчасно. Валенсія втратила Солера та Коррейру, а Реал – Карвахаля. Однак ці зупинки не вплинули на темп гри. Мамардашвілі та Куртуа регулярно отримували шанси продемонструвати свою майстерність. Гостям найбільше дошкуляв Бензема. Француз звично багато переміщався і створював моменти то для Вальверде, то для Каземіро, або ж і сам пробивав. У "кажанів" найактивнішими були Васс та Пауліста.

Другий тайм принципово нічого не змінив у грі. Здавалося, що команди згодні на нічию і атакують більше за інерцією. Все повинен був змінити гол Валенсії в середині другої половини. Після банальної подачі з флангу м'яч відскочив до Уго Дуро, і колишній гравець Реала потужним ударом з лету прошив Куртуа.

Мадридці намагалися відповісти відразу, але "кажани" відбилися. Розв'язка настала вже на останніх хвилинах. Все вкотре зробила зв'язка Бензема-Вінісіус. Спочатку француз допоміг бразильцю зрівняти рахунок, а через якихось дві хвилини вже Карім замкнув зворотню подачу, вирвавши перемогу для Реала. Відтак, "вершкові" набрали 13 очок та одноосібно очолили Ла Лігу. Валенсія з 10-ма пунктами залишилася на третій сходинці.