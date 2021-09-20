Лионель Месси

Маурисио Почеттино во втором матче подряд выпустил на поле в стартовом составе свое звездное трио. ПСЖ лишь на последних секундах и благодаря сомнительному пенальти дожал Лион.

Правда, отчетный матч войдет в историю благодаря громкому скандалу. Наставник парижан решил заменить Лионеля Месси. Форвард демонстративно не пожал тренеру руку и откровенно выразил свое недовольство.

Украина

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