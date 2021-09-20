Главные новости футбола 19 сентября: Месси устроил скандал, Челси выиграл дерби Лондона, Ювентус продолжает падение
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 19 сентября.
Лионель Месси
Маурисио Почеттино во втором матче подряд выпустил на поле в стартовом составе свое звездное трио. ПСЖ лишь на последних секундах и благодаря сомнительному пенальти дожал Лион.
Правда, отчетный матч войдет в историю благодаря громкому скандалу. Наставник парижан решил заменить Лионеля Месси. Форвард демонстративно не пожал тренеру руку и откровенно выразил свое недовольство.
Украина
Заря разгромила Черноморец, реабилитировавшись за фиаско в Лиге конференций. Лидер луганчан рассказал о встрече президента клуба с игроками.
Ворскла обыграла Минай, а Юрий Максимов объяснил, почему его команде не нужен Селезнев.
Динамо разбиралось с последствиями произвола ультрас на матче с Александрией. Киевляне в официальном заявлении осудили произвол на стадионе.
Мир
Ярмоленко едва не организовал "кражу" победы у Манчестер Юнайтед. Подвел лидер Вест Хэма. Криштиану Роналду снова забил. Челси разгромил Тоттенхэм в лондонском дерби.
Милан расписал ничью с Ювентусом в центральном матче Серии А. Лацио потерял очки, Моуринью впервые проиграл во главе Ромы.
Реал выцарапал волевую победу над Валенсией – Бензема и Винисиус сделали Мадрид единоличным лидером.