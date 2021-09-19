У дебютному матчі Ліги конференцій Зоря ганебно поступилась норвезькому Буде-Глімту (1:3), тому до гри проти одеситів господарі підходили у не надто піднесеному настрої.

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Попри це, рідні вболівальники гнали свою команду вперед і луганці вже на другій хвилині відкрили рахунок. В цілому, підопічні Скрипника повністю володіли ініціативою у матчі, що і завершилось логічним розгромом. Перед свистком на перерву ветеран УПЛ Олександр Гладкий подвоїв перевагу луганців, реалізувавши пенальті. У другому таймі малюнок гри не змінився. Варто відзначити, що одесити створили кілька гострих контратак, але максимум – це було влучання у стійку. Сайядманеш поставив ефектну крапку у зустрічі здійснивши сольний прохід з центру поля та самостійно реалізував епізод.

Після 8-ми турів УПЛ Зоря розташувалась на 7-й сходинці, Чорноморець залишається у зоні вильоту – 14-те місце.

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