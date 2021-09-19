У центральному матчі 6-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен вирвав перемогу в Ліона. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 6-й тур

ПСЖ – Ліон – 2:1

Голи: Неймар, 66 (пенальті), Ікарді, 90+2 – Пакета, 54

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Головні події на полі розгорнулися після перерви. На 54-й хвилині Екамбі помітив ривок Лукаса Пакети до штрафного майданчика, виклав пас у зону атаки, і бразилець ефектно пробив в один дотик.

ПСЖ відігрався завдяки сумнівному пенальті. Неймар впав у боротьбі з Гюсто, хоча й сам фолив проти суперника. Проте, арбітр поспішне рішення не скасував. Сам "постраждалий" підійшов до позначки і не без долі везіння реалізував одинадцятиметровий.

А вирвали перемогу парижани в доданий арбітром час. Це Мбаппе класно подав із лівого флангу, і Мауро Ікарді головою з близької відстані переграв Лопеша.

Завдяки цій перемозі ПСЖ закріпився у лідерах чемпіонату. Команда Маурісіо Почеттіно взяла максимум на старті першості – 18 очок.

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