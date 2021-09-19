Нападник Зорі Владислав Кабаєв повідомив про зустріч футболістів з президентом клубу Євгеном Геллером після поразки від Буде-Глімта (1:3) у Лізі конференцій.

"Поразка в Норвегії? Пощастило, що в четвер був той матч, а вже в неділю гра з Чорноморцем (3:0 – прим.), змогли десь відповісти. Розуміємо, що всі хочуть бачити Зорю на тому рівні, що в минулому сезоні, коли ми вигравали.

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Все розуміємо, десь просимо вибачення. Так, була розмова команди з президентом. Він підтримав команду, ніякої критики не було. Все у нас нормально.

І ми граємо за тренера, тому що нам подобається з ним працювати, подобається тренувальний процес. Тренера образити не дамо", – сказав Кабаєв в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, на груповому етапі Ліги конференцій Зорі протистоять – Буде-Глімт, ЦСКА Софія та Рома.

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