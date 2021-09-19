"Селезньов підійшов після матчу, сказав, що йому не дали дограти, щоб гол забити. Він же на рекорд йде, ніяк не може... Але грав сьогодні – в порядку.

Ворскла впевнено розібралась з Минаєм та наблизилась до зони єврокубків

Каже, що ми його не брали – для нас він вже дуже старий. Ми молоді намагаємося довіряти", – сказав Максимов в ефірі ТК Футбол 1.

За всю свою кар'єру Євген забив 116 голів в УПЛ і сподівається перевершити рекорд результативності Сергія Реброва та Максима Шацьких (по 123 голи). Після переходу в Минай Селезньов ще не забивав.

Динамо – Олександрія: VAR віддав Луческу "борг" за ЛЧ, феномен Гармаша і важка перемога киян перед Суперкубком