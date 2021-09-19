Чемпіонат Італії 2021/22, 4-й тур

Емполі – Сампдорія – 0:3

Голи: Капуто, 31, 52, Кандрева, 70

Венеція – Спеція – початок о 16:00

Верона – Рома – початок о 19:00

Лаціо – Кальярі – початок о 19:00

Емполі у прем'єрному матчі дня приймав гостей із Сампдорії. Генуезці підходили до нього без перемог у новому сезоні, в той час як господарі мали в своєму активі виїзну звитягу над Ювентусом – втім, за кадровим потенціалом "сампа" явно була сильнішою. Команда це і довела, легко розгромивши новачка Серії А.

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Генуезці відкрили рахунок на 31-й хвилині внаслідок передачі Кандреви та точного удару Капуто низом. На 50-й він міг оформити дубль, однак його потужний постріл влучив у поперечку – втім, на 52-й Франческо таки добився свого, прошивши голкіпера з пасу Берешиньскі. Емполі забив у відповідь на 62-й, але гол Кутроне скасували через офсайд. Ще за вісім хвилин всі питання були зняті: Кандрева, отримавши м'яч від Квальярели, з лівого краю штрафного закрутив його у дальній кут – 0:3! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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