Для глядачів лондонського дербі матч почався на сумній ноті. Футболісти та уболівальники вшанували пам'ять Джиммі Грівза. Легендарний форвард для обох команди відійшов у вічність сьогодні вранці.

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Нуну Ешпіріту Санту на старті сезону зумів присоромити скептиків. Тоттенхем розпочав кампанію з трьох перемог поспіль, а португалець став найкращим тренером серпня. Однак тиждень тому "шпори" розгромно поступилися Крістал Пелас. Можливо, це стало наслідком відсутності Сон Хин Міна та латиноамериканських легіонерів. Сьогодні всі вони були у розпорядженні тренера. У Челсі ж єдиною втратою можна вважати Едуара Менді. Голкіпер травмувався у матчі проти Зеніта і не потрапив навіть у заявку.

Відтак з перших хвилин на полі з'явився Кепа Аррісабалага. Не можна сказати, що іспанцю довелося демонструвати щось особливе, але на початку зустрічі господарі регулярно створювали гостроту поблизу його воріт. Футболісти Тоттенхема намагалися активно пресингувати, тому гра у Челсі не клеїлися. Вдалося вибігти у кілька контратак, яким бракувало або останнього пасу, або ж акцентованого завершального удару. Господарі били більше, але з неочевидних позицій.

Красномовно ситуацію у першому таймі може описати статистика ударів – 6:6 у бік воріт і лише один у площину (в активі Сона). Розкішний момент був у Регілона. Іспанець промчав лівим флангом, який чомусь виявився вільним, але вже у штрафному замість удару вирішив котити поперек на Кейна – захисники без проблем нівелювали загрозу. У Челсі згадаємо удар Крістенсена з лінії штрафного – м'яч просвистів над ближньою дев'яткою. На перерву команди пішли за нулів на табло. Тоттенхем був трохи ініціативнішим, але Челсі діяв організованіше.

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Із роздягальні команда Томаса Тухеля вийшла зовсім іншою. Заміна була лише одна – Маунт поступився місце Канте. Спочатку участь француза не знадобилося. Маркос Алонсо подав кутовий, а Тьягу Сілва точно замкнув – 0:1. "Сині" не задовольнилися локальним успіхом і продовжували тиснути. "Шпори", вочевидь, були ошелешені й не знали, як реагувати. Поки Тоттенхем проходив до тями, Челсі забив іще раз. Канте наважився на удар з метрів 20-ти – м'яч рикошетом від Дайєра покотився під дальню стійку. Дезорієнтований Льоріс уже був біля протилежної.

Після такого старту другого тайму Челсі дещо заспокоївся. Ні, не почав захищати результат, але все ж більше почав дозволяти супернику. Але Тоттенхем не поспішав цим користуватися. На 65-й класно з-за меж штрафного пробивав Кейн. Кепа не без зусиль зумів врятувати. Але на цьому й усе. Господарі не знали, що протиставити обороні суперника. А ті навпаки – продовжували нагнітати. Після чергового кутового Сілва ледь не оформив дубль. Льоріс врятував. Згодом, Лукаку вивів на удар Вернера. Ви знаєте, що трапилося далі...

На старті останньої десятихвилинки виникла справжнісінька пожежа у штрафному майданчику Тоттенхема. Пощастило, що Челсі атакував сумбурно – футболісти з усіх сил намагалися добити м'яч у сітку, але влучали, то у захисників, то навіть в одноклубників. Найбільше довести справу до розгрому намагався Лукаку. Ромелу і сам бив, і виводив на удар партнерів. Вже у компенсований бельгієць класно відпасував на Ковачіча, але той витиснув з моменту лише кутовий. Зрештою, саме після подачі й прийшов третій гол – Рюдігер відзначився після передачі Вернера.

Зрештою фінальний свисток зафіксував заслужено перемогу Челсі, який набрав 13 очок та наздогнав Ліверпуль на вершині турнірної таблиці АПЛ. Своєю чергою, у Тоттенхема залишилося 9 залікових пунктів та сьома сходинка.