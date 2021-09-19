Ворскла приймала Минай в рамках 8-го туру УПЛ. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Ворскла вважалась явним фаворитом перед поєдинком з Минаєм, і підопічні Юрія Максимова повністю виправдали свій статус.

Дебютні голи Сікана та Мудрика у відеоогляді матчу Маріуполь – Шахтар – 0:5

Полтавці впевнено контролювали хід гри. Легіонер Ворскли Ібрахім Кане відкрив рахунок у матчі, а після перерви лідер полтавців Володимир Чеснаков заслужено подвоїв перевагу господарів. Закарпатці, у свою чергу, мляво намагались вибігати у контратаки. Нападник гостей Євген Селезньов намагався випросити у арбітрині матчу пенальті, але Катерина Монзуль не дозволила форварду наблизитись до статусу найкращого бомбардира УПЛ.

Завдяки перемозі Ворскла піднялась на 5-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Минай – 12-й.

Динамо – Олександрія: VAR віддав Луческу "борг" за ЛЧ, феномен Гармаша і важка перемога киян перед Суперкубком