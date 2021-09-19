У рамках 5-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Вест Хем на власному полі поступився Манчестер Юнайтед. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Господарі повели в рахунку на 30-й хвилині. Це Саїд Бенрама наважився пробити з півкола штрафного після пасу Боуена, а м'яч зачепив Варана й полетів у протихід Де Хеа.

Роналду оновив власний гольовий рекорд

Манкуніанці відігралися за п'ять хвилин. Бруну Фернандеш подав із лівого флангу на Кріштіану Роналду, який уник офсайду й переграв Фабіанскі з другої спроби. Вийшов вперед МЮ на 89-й – Джессі Лінгард отримав передачу на куті штрафного, змістився до центру й пробив у дальню дев'ятку. Вест Хем міг вирвати нічию в доданий арбітром час, але Марк Нобл не реалізував зароблений Ярмоленком одинадцятиметровий.

Вест Хем драматично програв МЮ – Ярмоленко заробив пенальті на 90+5, але партнер врятував Роналду в матчі АПЛ