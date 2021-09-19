Під час гри на трибунах стадіону відбулася бійка. Як з'ясувалося, активним фанатам "біло-синіх" не сподобалася реакція інших вболівальників на запалені ними фаєри. Прихильники Динамо, які стали очевидцями подій, поділилися наболілим у соцмережах.

"Динамо, ультрас – це ваша біда. Шакали, які кидаються на вболівальників з дітьми. А, головне, чому? Через зауваження, щоб не палили фаєри, через які дітям нічим дихати… У підсумку: побиті батьки і перелякані діти, які більше на матчі улюбленого клубу ні ногою. Дякуємо, ультрас. Дякуємо, НСК Олімпійський, за нашу "безпеку", – написала Ірина Федорченко у Facebook.

"Дитячий День на НСК Олімпійський. Про сам футбол писати не хочу, бо нема що писати. Напишу про матчдей. Тому що сьогодні Динамо зробило день дітей, всім вболівальникам до 14 років вхід був вільний, тому діточок було дійсно багато. Ось і я в честь шостого дня народження взяв вперше в житті на футбол свого похресника.

Матч стартував, все було окей,запалили фаєри, трибуни скандували "Динамо", прекрасна погода і діти з роззявленими ротами дивились на поле. До 10-ї хвилини.

Тому що в цей момент представникам вельмишановних ультрас Динамо не сподобалось, що з сусіднього сектору їм зробили зауваження щодо смердючості фаєрів. І 10-15, а через хвилини ще стільки ж чуваків з цього сектору перелізли в сусідній і гуртом почали ногами, руками бити 2-3 людей які там сиділи, потім вони понеслись далі, до них підтягнулися ще 10 друзяк і вони далі місили вже лежачих людей. На крики і прохання сусідів по сектору вони ніяк не реагували, вони просто зграєю калічили трьох вболівальників.

Звичайно, як тільки з'явилась поліція, ці воїни повтікали, як миші, в різні сторони, але через кілька хвилин вони знову полізли когось бити. На простий сектор, в дитячий день.

Мій похресник у той момент перестав дивитись футбол, він не міг відірватись від того, що робиться в 39-41 секторах, а потім спитав: "Хрещений, а шо ці дурники роблять, це ж футбол?". От і в мене питання. А що вони роблять?" – поділився своїми враженнями Віталій Волочай.

Нагадаємо, після 8-ми турів УПЛ Динамо очолює турнірну таблицю, набравши 22 очки. У середу, 22 вересня, команда Мірчі Луческу зіграє з Шахтарем у матчі за Суперкубок України-2021.

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