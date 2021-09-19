Протистояння одних із лідерів старту сезону. МЮ набрав 10 очок та очолив таблицю після 4 турів. ВХЮ почав навіть краще, але в останніх двох поєдинках забуксував – лише дві нічиї. Андрій Ярмоленко залишився в запасі з перших хвилин проти суперника, якому вже забивав раніше. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 16:00. Девід Мойєс проти своєї колишньої команди. Перший виїзний матч Роналду в Прем'єр-лізі. Інтриг у цій дуелі достатньо.

Вест Хем – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу

Поки манкуніанці жалюгідними навісами в нікуди показували свою повну неспроможність, "молоти" організували перший момент. На 17 хвилині Магуайр подарував снаряд Бенрама. Алжирець миттєво розібрався і видав пас під вбивчий удар. Бовен підвів, у дотик пробивши у Варана. Як же легко МЮ "створює" моменти для команди Мойєса. Мактомінай програє боротьбу в штрафному, все той же Бовен стріляє в Де Хеа. На підбиранні нікого з манчестерців, Соучек пробиває вище. Єдиний чіткий момент "дияволів" аж на 24 хвилині створив Грінвуд. Мейсон класно розібрався з кількома опонентами, відкривши простір для Погба, той миттєво на Роналду – удар у воротаря.

Оце вже щось. Мактомінай відборовся на кутовому, Фернандеш з льоту вистрілив у стійку, не вистачає тільки добивання. Шоу після другої хвилі атаки перевірив свій удар здалеку, розминка для Фабіанскі. Вест Хем спокійно відповів і забив. Абсолютно гола і смішна опорна зона манчестерців. Бенрама міг дві кави випити, а його і так ніхто б не накрив. Отримуйте покарання за це. Рикошет від Варана повністю дезорієнтує Де Хеа – 1:0.

Роналду марнує два моменти поспіль. Спочатку непогане скидання від Шоу, потім розкішний розрізний пас Мактоміная. Але з четвертої спроби Кріштіану таки відзначився. Бруно вирізав ідеальний крос, земляк спершу пробив у воротаря, однак спокійно добив. VAR перевірив – в офсайді була тільки рука КР7, а нею не забити. Грінвуд знову вибухнув праворуч і віддав на хід. Роналду продовжує набивати сейви воротарю ВХЮ. Як же легко приходять моменти лондонців. Крессвелл прострілює без перешкод, Влашіч з розстрільної дистанції дає значно вище.

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Форналс помилився під пресингом. Бруно миттєво перевів у штрафний на Роналду. Кріштіану нині запоров уже другий стовідсотковий момент. Фабіанскі, звісно, класно вийшов навперейми, але португалець зобов'язаний такі моменти реалізовувати. Бовен продерся правим флангом, обігрався з Форналсом і віддав у відповідь. Іспанець ефектно намагався забити п'ятою, але не влучив. Джессі Лінгарда, який розминається біля бокової, оспівують трибуни. Ярмоленко готується вийти на 65 хвилині. Довго чекав Андрій під дощем, поки гра не зупинилася, але таки міняє Влашіча.