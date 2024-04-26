Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко зовсім не так хотів потрапити на сторінки провідних видань Франції.

Українець 23 квітня допоміг Бордо впевнено здолати Дюнкерк (2:0), але кілька днів потому всі обговорюють зовсім не футбол. Захисник суперників Альюн Ба звинуватив Ігнатенка у расизмі, повідомляє L'Equipe.

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Хавбек Бордо був замінений на 74-й хвилині і незадового до того нібито встиг обізвати сенегальця "black pussy" (дослівно "чорна кицька", але підтекстом – "чорний тюхтій, розніжений"). Ба відразу поскаржився головному арбітру, а Дюнкерк після матчу звернувся у Дисциплінарний комітет ліги та погрожує навіть судом. Вердикт у справі Ігнатенка очікується 16 травня.

Бордо поки ніяк не карав 27-річного українця, але обіцяє всіляко сприяти розслідуванню. Ігнатенко є основним гравцем жирондинців у сезоні – 32 матчі, 2 голи та один асист. Півзахисник має 6 поєдинків за збірну України, хоча останнім часом потрапляє лише у резервні списки.

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