Керівництво київського клубу відреагувало на побиття уболівальників під час матчу 8-го туру УПЛ з Олександрією.

"Широкого медійного резонансу набула інформація про хуліганські дії групи уболівальників стосовно глядачів матчу, які зробили їм зауваження щодо неправомірного використання піротехніки.

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Спільно зі службою безпеки та охорони НСК Олімпійський, клуб з’ясував та інформує про наступне. Під час проведення матчу близько 19:45 організована багаточисельна група осіб, які перебували у фанатському секторі Динамо № 41, запалила піротехнічні засоби. Уболівальники сусіднього сектору зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоди та створюють дискомфорт дітям та іншим глядачам у секторі № 37.

У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання. Вона проявилася у вчиненні фізичного насильства над деякими глядачами, їх побитті групою осіб на очах у багаточисельної аудиторії матчу, у т. ч. телеглядачів. Лише після втручання поліції це правопорушення було припинено. Окремі особи ідентифіковані та затримані для складання процесуальних документів.

Інформуємо громадськість про те, що зазначені хуліганські дії порушників Закону чітко зафіксовані технічними засобами служб арени, усі фото та відеоматеріали спрямовані керівництвом НСК Олімпійський до ГУНП у м. Києві для вирішення питання про порушення кримінального провадження за ст. 296 КК України. Сподіваємося, що органи правопорядку дадуть належну правову оцінку агресивним діям винних осіб та притягнуть їх до кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

ФК Динамо чітко зазначає свою непохитну позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів насильства на стадіоні і невідворотності покарання порушників Закону. Зі свого боку ми гарантуємо всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження", – йдеться у заяві Динамо на офіційному сайті клубу.

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