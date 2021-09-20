Кар'єра Ліонеля Мессі в складі французького Парі Сен-Жермен наразі йде не за ідеальним сценарієм. Аргентинець образився на керманича команди Маурісіо Почеттіно.

Шестиразовий володар "Золотого м'яча" негативно відреагував на свою заміну на 76-й хвилині матчу з Ліоном (2:1).

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Мессі усім своїм виглядом показав невдоволення тренерським рішенням. Коли ж Почеттіно біля лінії поля подав Лео руку, то той відмовився її потиснути. Натомість Мессі щось сказав тренеру та розсерджений сів на лаву запасних.

До слова, без аргентинського нападника ПСЖ зумів вирвати перемогу в Ліона. На 90+2-й хвилині переможний м'яч забив Мауро Ікарді.

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PSG are level with Lyon and they need a winner and Pochettino has SUBBED MESSI who wasn't happy at all.



He's finished. pic.twitter.com/7xBICNkxGz — Mu. (@ElBichu7) September 19, 2021