Центральний матч туру відбувся у Турині, де Ювентус приймав Мілан. Неймовірно, але "б'янконері" підійшли до зустрічі у статусі 19-ї команди чемпіонату, в якої аж нуль перемог у новому сезоні Серії А – підопічні Массімо Аллегрі стартували з нічиї проти Удінезе та поразок від Емполі (вдома!) та Наполі. Від такого початку в шоці уся Європа. Між тим, четвертий матч ризикував завершитись ще однією невдачею, адже "россонері" виграли усі три стартових поєдинки. Зокрема, тиждень тому вони били Лаціо.

Щоправда, гості зазнали серйозних кадрових втрат – у лазареті вони залишили Жиру, Ібрагімовіча, Бакайоко та Круніча. Крім того, під великим сумнівом була участь К'яєра, однак у підсумку Стефано Піолі виставив данця в основу. Позицію центрфорварда закрив Ребіч, а в опорну зону повернувся Тоналі. У туринців же серйозних проблем зі складом не було, тож Массімо Аллегрі виставив максимально бойовий старт з Моратою на вістрі атаки.

Вже на 4-й хвилині його ставка спрацювала, хоча активніше розпочав Мілан. Гості у першій же атаці заробили кутовий внаслідок заблокованого удару Тоналі, однак подачу з нього вибили в глибину. Тео Ернандес головою вирішив скинути м'яч на правий фланг, але обрізався – Ювентус же у дві передачі вивів Морату на ривок до воріт Меньяна. Альваро пробіг 50 метрів з Ернандесом за спиною, перекинувши голкіпера у завершенні епізоду. 1:0! Шик.

На цьому туринці зупинятися не збирались. У перші півгодини вони кілька разів спробували спіймати Мілан на високій лінії оборони, запускаючи довгі передачі на хід форвардам, однак Томорі та К'яєр впевнено працювали у спринтах та єдиноборствах, відбираючи м'ячі. На 17-й же хвилині непоганий дальній удар під ліву стійку завдав Дибала – Меньян парирував не без труднощів. Один із найбільш небезпечних моментів туринці провели на 32-й хвилині, коли Рабйо міг вивалитись віч-на-віч – Томорі наздогнав його перед штрафним, не давши пробити.

Не можна сказати, що Мілан мав серйозні ігрові проблеми в цей період. Гості працювали з туринцями на рівних, організовуючи свої атаки й заробляючи стандарти, однак нічого цікавішого за постріл Тоналі з відскоку в руки Щенсни команда в перші 45 хвилин не створила. На 36-й у "россонері" ще й К'яєр зламався – замість нього довелося випускати Калюлю. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

По перерві зміст гри особливо не змінювався. Мората намагався забити п'яткою на 46-й хвилині (вийшло в руки Меньяну), Рабйо на 50-й у дотик замикав красиву діагональ Бонуччі в штрафний (повз ворота), а Мілан після цього огризнувся пострілами Ернандеса й Леау вище воріт та кількома хорошими закиданнями без завершення. Словом, гостроти не виникало, але матч виглядав динамічно й напружено – на 66-й хвилині навіть дійшло до сутички між Тоналі та Дибалою.

Нічого не віщувало нових голів, однак на 76-й хвилині матч несподівано перегорнувся. Мілан відігрався внаслідок кутового, який заробив Ребіч і який точним ударом головою завершив все той же Ребіч – Тоналі ж записав у свій актив гольову подачу. 1:1!

Здавалося б, після цього "б'янконері" повинні були піти в атаку всіма силами, притиснувши гостей, але гості перехопили ініціативу, створивши ще кілька хороших моментів наприкінці зустрічі. Зокрема, на 83-й хвилині Ребіч відкрився на лівому краю штрафного, хитнув захисника й бахнув повз ближню дев'ятку, а на 87-й Калюлю отримав пас на правий край, потужно вистріливши під поперечку – Щенсни парирував!

У Юве таких моментів не виникало, та і в цілому Мілан був активнішим. Тим не менш, вирвати перемогу жодній з команд так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию.