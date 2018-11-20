Головні новини футболу 19 листопада: Нідерланди вирвали квиток у фінал Ліги націй, збірна України готується до Туреччини

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 листопада.

Збірна України

Напередодні спарингу проти Туреччини з журналістами поспілкувався головний тренер "синьо-жовтих" – передматчева прес-конференція Андрія Шевченка. Також на запитання медіа відповів хавбек Тарас Степаненко, який не став розкривати тактичні секрети напередодні поєдинку.

Тим часом Андрій Пятов став третім найкращим воротарем Ліги націй за версією WhoScored, а оборонець Микита Бурда отримав травму та може не зіграти у матчі проти турків.

До слова, захисник Зорі Олександр Сваток викликаний у збірну України замість Кривцова, який зазнав ушкодження, а поле, на якому має відбутись матч, зіпсоване зливами.

Ліга націй

Збірна Нідерландів врятувала нічию в матчі з Німеччиною та вийшла до Фіналу чотирьох Ліги націй – відео голів і огляд матчу.

У групі, де грала збірна України, Словаччина програла Чехії та вилетіла у дивізіон С; натомість Данія та Ірландія розійшлись миром.

Збірна Словенії з Вербічем розписала нічию з Болгарією і вилетіла в дивізіон D, Норвегія впевнено здолала Кіпр. Також Македонія розгромила Гібралтар, Ліхтенштейн зіграв внічию з Вірменією, а Грузія перемогла Казахстан і вийшла у дивізіон С, Андорра і Латвія розійшлись миром.

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