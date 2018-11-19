Ліга націй: Грузія перемогла Казахстан і вийшла у дивізіон С, Андорра і Латвія розійшлись миром

Грузія перемогла Казахстан і вийшла у дивізіон С, Андорра і Латвія розійшлись миром

Відбулись матчі у дивізіоні D група 1.

Андорра розписала нульову нічию із Латвією. Поєдинок видався не надто щедрим на моменти. Обидві команди здебільшого боролись у центрі поля без просування вперед і небезпечних моментів.

На 38-й хвилині латвійці залишились у меншості, однак Андорра не спромоглась реалізувати більшість і зіграла в суху нічию з Латвією. Після 6 турів обидві команди мають у своєму активі по 4 очки, займаючи 3 і 4 місця.

У іншому матчі квартету Грузія у рідних стінах мінімально здолала Казахстан. В першій 45-хвилинці команди голів не забивали, а от у другому таймі глядачі тричі побачили взяття воріт. Спершу відзначився Меребашвілі на 59-й хвилині, а пізніше, на 84-й, Чекветадзе подвоїв перевагу господарів.

Казахи зуміли скоротити відставання під завісу другого тайму зусиллями Омиртаєва, однак цього не вистачило, щоб здобути хоча б нічийний результат. Після цього матчу Грузія впевнено лідирує у групі з 16-ма очками, казахи йдуть на другому місці з 6-ма пунктами. Такий гандикап дозволив грузинам піднятися у дивізіон С Ліги націй.

Ліга націй, D1, 6-й тур

Андорра – Латвія – 0:0

Грузія – Казахстан – 2:1

Голи: Меребашвілі, 59, Чекветадзе, 84 – Омиртаєв, 90