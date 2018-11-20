Ліга націй: Македонія розгромила Гібралтар, Ліхтенштейн зіграв внічию з Вірменією

Відбулись матчі 6-го туру у дивізіоні D. Македонія без проблем перемогла Гібралтар, Вірменія розписала нічию з Ліхтенштейном.

Вірменія на виїзді протистояла Ліхтенштейну. Гостям швидко вдалось відкрити рахунок завдяки голу Адамян. Господарі спромоглись відновити паритет ще у першому таймі зусиллями Бухеля, який відзначився на 44-й хвилині.

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Відразу по перерві господарі вийшли вперед. Точний удар по воротах вірмен вдався Хаслеру. Під завісу другого тайму Карапетян врятував збірну Вірменії від поразки. В підсумку 2:2 бойова нічия Ліхтенштейна та Вірменії.

У іншому матчі квартету македонці каменя на камені не залишили від Гібралтару. Бардхі відкрив рахунок на 27-й хвилині зустрічі. По перерві забити вдалось Трайковскі та Нестеровскі, який оформив дубль.

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Ліга націй, D4, 6-й тур

Ліхтенштейн – Вірменія – 2:2

Голи: Бухель, 44, Хаслер, 47 – Адамян, 9, Карапетян, 85

Македонія – Гібралтар – 4:0

Голи: Бардхі, 27, Нестеровскі, 67,80, Траковскі 90+2